В Подмосковье проверили, как медучреждения распоряжаются имуществом

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области проверило с начала года 17 учреждений здравоохранения на предмет сохранности и целевого использования областного имущества, говорится в пресс-релизе ведомства.

"По результатам выявленных административных правонарушений наложен 41 штраф на сумму более 104 тысяч рублей, а также вынесено 111 предписаний об устранении нарушений законодательства", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.

Отмечается, что среди выявленных нарушений - предоставление областного имущества третьим лицам без разрешения, использование имущества без надлежаще оформленных документов и несвоевременное предоставление информации для внесения сведений в реестр областной собственности.

Кроме того, подчеркивает Минмособлимущества, также наказываются административными взысканиями несогласованные перепланировки, порча и утрата объектов.