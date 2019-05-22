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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье проверили, как медучреждения распоряжаются имуществом

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство имущественных отношений Московской области проверило с начала года 17 учреждений здравоохранения на предмет сохранности и целевого использования областного имущества, говорится в пресс-релизе ведомства.

"По результатам выявленных административных правонарушений наложен 41 штраф на сумму более 104 тысяч рублей, а также вынесено 111 предписаний об устранении нарушений законодательства", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.

Отмечается, что среди выявленных нарушений - предоставление областного имущества третьим лицам без разрешения, использование имущества без надлежаще оформленных документов и несвоевременное предоставление информации для внесения сведений в реестр областной собственности.
Кроме того, подчеркивает Минмособлимущества, также наказываются административными взысканиями несогласованные перепланировки, порча и утрата объектов.
"В этом году министерство проверит 112 учреждений здравоохранения Московской области, за которыми закреплено более тысячи объектов недвижимости", - резюмирует ведомство.
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