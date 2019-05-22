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РИА Новости

Начальник управления Госохраны Украины подал в отставку

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВалерий Гелетей
Валерий Гелетей
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Валерий Гелетей. Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей в среду сообщил, что написал рапорт об отставке.
"Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - написал Гелетей в Facebook.
Он также обнародовал фото заявления.
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Валерий ГелетейУкраинаВ мире
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