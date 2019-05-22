Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в городе храма Святой Великомученицы Екатерины, но выбор места для него считают неудачным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали выбранное место в сквере у Театра драмы "скорее неудачным", противоположного мнения придерживаются десять процентов. Еще четыре процента опрошенных затруднились с ответом, а 12 процентов признались, что для них этот вопрос не важен.

При этом только 18 процентов заявили, что от возведения храма лучше отказаться. Более половины (58 процентов) респондентов считают, что храм следует построить в другом месте, и только семь процентов — что его надо построить, как и предполагалось, в сквере у Театра драмы. Кроме того, 14 процентов заявили, что проект строительства у театра нужно скорректировать с учетом мнения горожан, а три процента затруднились ответить.

В целом о планах построить храм знают 94 процента опрошенных, 57 процентов назвали вопрос строительства скорее не значимым для них лично, но 39 процентов заявили о его значимости.

Провести опрос о строительстве храма Святой Екатерины предложил президент Владимир Путин. До этого в сквере, на месте которого планируется построить церковь, прошло несколько акций протеста, во время которых полиция задержала около ста человек. В результате строительство временно прекратили, забор, огораживающий площадку, демонтировали.