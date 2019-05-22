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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство жителей Екатеринбурга поддерживают строительство в городе храма Святой Великомученицы Екатерины, но выбор места для него считают неудачным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали выбранное место в сквере у Театра драмы "скорее неудачным", противоположного мнения придерживаются десять процентов. Еще четыре процента опрошенных затруднились с ответом, а 12 процентов признались, что для них этот вопрос не важен.
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При этом только 18 процентов заявили, что от возведения храма лучше отказаться. Более половины (58 процентов) респондентов считают, что храм следует построить в другом месте, и только семь процентов — что его надо построить, как и предполагалось, в сквере у Театра драмы. Кроме того, 14 процентов заявили, что проект строительства у театра нужно скорректировать с учетом мнения горожан, а три процента затруднились ответить.
В целом о планах построить храм знают 94 процента опрошенных, 57 процентов назвали вопрос строительства скорее не значимым для них лично, но 39 процентов заявили о его значимости.
Провести опрос о строительстве храма Святой Екатерины предложил президент Владимир Путин. До этого в сквере, на месте которого планируется построить церковь, прошло несколько акций протеста, во время которых полиция задержала около ста человек. В результате строительство временно прекратили, забор, огораживающий площадку, демонтировали.
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Опрос проводился методом телефонного интервью с 16 по 20 мая по заказу Экспертного института социальных исследований. В исследовании приняли участие три тысячи жителей Екатеринбурга старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 1,8 процента.
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеВЦИОМЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Вот и я говорил, что строить лучше на месте Ельцин-центра.
22 мая, 17:12
Владимир Ф. Быченков
3852200321
Лучше бы школу построили или дет сад,ВУЗ и т.д. Моё мнение,что от Храма всё одно пользы меньше.
22 мая, 17:27
antyxa1979
297621687
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