В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования

"То проституция и оружие, то марихуана…" Политолог о новых идеях в Киеве На Украине предложили разрешить использование марихуаны в медицинских целях. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что украинские власти и чиновники "заигрались в самопиар", но своими идеями лишь настраивают население против себя.