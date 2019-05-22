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РИА Новости

В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Виктория ИвановаНа улицах Брюсселя
На улицах Брюсселя
© РИА Новости / Виктория Иванова
На улицах Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийская ассоциация в защиту прав работников сферы сексуальных услуг представила в среду пакет требований к политическим партиям в преддверии парламентских выборов 26 мая.
Как заявила журналистам вице-председатель профсоюза "теневых тружеников", как их называют в Бельгии, Соня Верстапен, ассоциация призывают всех политиков, которые придут к власти по итогам выборов, обеспечить для работников сферы секс-услуг равные социальные права с представителями других профессий.
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Согласно оценке Национального банка и Университета Левена, ежегодный оборот сферы сексуальных услуг составляет 870 миллионов евро, из которых на долю "витринной" проституции приходится 149 миллионов евро, "массажных салонов" - 119 миллионов евро, уличной проституции – 5,5 миллиона евро.
В Бельгии занятие проституцией не запрещено, но не причислено к социальной профессии. При этом сутенерство является уголовно наказуемым правонарушением.
По итогам парламентских выборов в Бельгии предстоит сформировать новое федеральное и региональные правительства.
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