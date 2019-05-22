СК начал проверку данных о возгорании самолета Ан-2 на Ставрополье

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на Ставрополье, врезался в деревья и загорелся, пострадавших нет.

"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возгорания легкомоторного самолета Ан-2 при взлёте в Ставропольском крае. По данным, опубликованным в СМИ, известно, что самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Погибших и пострадавших нет. Данное происшествие произошло около 14.50 в колхозе имени 1 Мая в селе Журавское. В колхозе самолет был задействован в сельскохозяйственных работах", - говорится в сообщении.