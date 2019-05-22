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РИА Новости

СК начал проверку данных о возгорании самолета Ан-2 на Ставрополье

Вчера, 17:04
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© Фото : ГУМЧС Росси по Ставропольскому краюСамолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу "им. 1Мая" в селе Журавское. 22 мая 2019
Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу им. 1Мая в селе Журавское. 22 мая 2019
© Фото : ГУМЧС Росси по Ставропольскому краю
ПЯТИГОРСК, 22 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по сообщениям о возгорании легкомоторного самолета Ан-2 на Ставрополье, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на Ставрополье, врезался в деревья и загорелся, пострадавших нет.
"Проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возгорания легкомоторного самолета Ан-2 при взлёте в Ставропольском крае. По данным, опубликованным в СМИ, известно, что самолет Ан-2 при разгоне не набрал положенной скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в лесополосу и загорелся. Погибших и пострадавших нет. Данное происшествие произошло около 14.50 в колхозе имени 1 Мая в селе Журавское. В колхозе самолет был задействован в сельскохозяйственных работах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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