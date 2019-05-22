Руденя: "Газпром" поможет найти пути повышения эффективности электростанций

ТВЕРЬ, 22 мая – РИА Новости. Тверской области необходимы механизмы повышения эффективности работы областных тепло- и электростанций, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

По сообщению пресс-службы правительства области, накануне вопросы, связанные с теплоэнергетическим комплексом региона, обсуждались на совещании в ПАО "Газпром", в котором принял участие глава региона.

"Компания выразила готовность участвовать в модернизации ТЭК тверской агломерации. Нам необходимы принципиальные решения по повышению эффективности работы наших тепло- и электростанций", – сказал Руденя.

В пресс-службе отметили, что в Верхневолжье с 1 января этого года более чем на 40%, или более чем на 4 миллиарда рублей сократился объем просроченной задолженности потребителей региона за природный газ.