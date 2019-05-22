Руденя: "Газпром" поможет найти пути повышения эффективности электростанций

ТВЕРЬ, 22 мая – РИА Новости. Тверской области необходимы механизмы повышения эффективности работы областных тепло- и электростанций, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы правительства области, накануне вопросы, связанные с теплоэнергетическим комплексом региона, обсуждались на совещании в ПАО "Газпром", в котором принял участие глава региона.
"Компания выразила готовность участвовать в модернизации ТЭК тверской агломерации. Нам необходимы принципиальные решения по повышению эффективности работы наших тепло- и электростанций", – сказал Руденя.
В пресс-службе отметили, что в Верхневолжье с 1 января этого года более чем на 40%, или более чем на 4 миллиарда рублей сократился объем просроченной задолженности потребителей региона за природный газ.
"Правительство Тверской области ведет системную работу по погашению задолженности за энергоресурсы и повышению платежной дисциплины потребителей региона. В 2016 году совместно с ПАО "Газпром" утвержден план мероприятий по решению этой задачи. Работает межведомственная комиссия по контролю за расчетами за поставленные энергетические ресурсы. Кроме того, правительством Терской области реализуется программа консолидации муниципальных теплоэнергетических активов, нацеленная на увеличение темпов сокращения задолженности ресурсоснабжающих организаций, модернизацию коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы.