Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию гражданку РФ Наталию Мадорскую. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Мадорская с сообщниками собирала деньги у граждан, обещая прибыль от 2,3% в месяц от переданной ей суммы.

"Она разместила в газетах рекламные объявления, содержащие ложные сведения о предоставлении гражданам прибыли в виде ежемесячных процентных выплат по заключенным договорам о передаче сбережений в Кредитный потребительский кооператив "Союз финансовых инициатив". В период с апреля 2012 года по май 2014 года, Мадорская находясь в офисе, действуя от имени указанной организации, заключила с гражданами договоры передачи личных сбережений на условиях ежемесячных выплат каждому в размере от 2,3% от внесенной пайщиком денежной суммы", - говорится в сообщении.

Благодаря этой схеме, по данным следствия, Мадорская получила более 37 миллионов рублей и "распорядилась ими по своему усмотрению".

"Поскольку Мадорская скрылась от органов предварительного следствия, она была объявлена в международный розыск. В январе 2019 года ее задержали на территории Германии, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - рассказали в ведомстве.