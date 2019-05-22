Суд в Москве оставил под стражей экс-главу минтранса Украины Рудьковского

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, обвиняемому в нападении на российское посольство в Киеве, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил: решение Басманного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

Рудьковский был заочно арестован в России еще в 2016 году. Тогда срок ареста был установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории РФ. Басманный суд Москвы 25 апреля продлил Рудьковскому меру пресечения до 24 июля.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По данным следствия, Рудьковский присоединился к радикалам и участникам организации "Правый сектор"*, которые забрасывали здание посольства яйцами и краской, разбрасывали брусчатку. Обвиняемому вменяют то, что он умышленно бросил камень в административное здание посольства, после чего покинул место преступления. Ущерб от поврежденного здания и уничтоженных автомобилей оценивается в 14 миллионов рублей.

Сам Рудьковский ранее заявлял, что приехал к посольству, чтобы убедить собравшихся не проявлять агрессию. Мужчина рассказал, что "бросил предмет под давлением толпы", о чем сожалеет.

В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах предъявлено заочное обвинение. В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был Рудьковский. Отмечалось, что 14 июня 2014 года обвиняемые участвовали в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания.