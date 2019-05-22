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РИА Новости

Суд в Москве оставил под стражей экс-главу минтранса Украины Рудьковского

Вчера, 16:56
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© Евгений КотенкоБывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский
Бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский
© Евгений Котенко
Бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, обвиняемому в нападении на российское посольство в Киеве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил: решение Басманного районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Рудьковский был заочно арестован в России еще в 2016 году. Тогда срок ареста был установлен на два месяца с момента экстрадиции обвиняемого в Россию или с момента его задержания на территории РФ. Басманный суд Москвы 25 апреля продлил Рудьковскому меру пресечения до 24 июля.
Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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По данным следствия, Рудьковский присоединился к радикалам и участникам организации "Правый сектор"*, которые забрасывали здание посольства яйцами и краской, разбрасывали брусчатку. Обвиняемому вменяют то, что он умышленно бросил камень в административное здание посольства, после чего покинул место преступления. Ущерб от поврежденного здания и уничтоженных автомобилей оценивается в 14 миллионов рублей.
Сам Рудьковский ранее заявлял, что приехал к посольству, чтобы убедить собравшихся не проявлять агрессию. Мужчина рассказал, что "бросил предмет под давлением толпы", о чем сожалеет.
В феврале 2017 года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала, что шестерым фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах предъявлено заочное обвинение. В числе обвиняемых по делу о нападении на диппредставительство в 2014 году был Рудьковский. Отмечалось, что 14 июня 2014 года обвиняемые участвовали в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания.
* Запрещенная в России экстремистская организация
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСлабоумие и отвага
Слабоумие и отвага
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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