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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Вчера, 16:52
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
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"В четверг, 23 мая, состоится встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского с представителями городской общественности, поддерживающими идею строительства храма святой Екатерины", - говорится в сообщении мэрии.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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