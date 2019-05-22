Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
"В четверг, 23 мая, состоится встреча главы Екатеринбурга Александра Высокинского с представителями городской общественности, поддерживающими идею строительства храма святой Екатерины", - говорится в сообщении мэрии.