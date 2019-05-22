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РИА Новости

Участникам Столыпинского форума представили макет камеры СИЗО

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Вероника БуклейМакет камеры СИЗО на Столыпинском форуме в Москве
Макет камеры СИЗО на Столыпинском форуме в Москве
© РИА Новости / Вероника Буклей
Макет камеры СИЗО на Столыпинском форуме в Москве
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Макет камеры СИЗО представили в Москве на Столыпинском форуме, который проходит на территории МГИМО 22-23 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Макет представляет собой две стены камеры, окрашенные в белый и зеленый цвета. Также в "камере" расположена двухярусная кровать и натянута бельевая веревка, на которой сушатся тельняшка, майка и носки. На стене надпись: "Дали тебе пять - тебя дождется только мать".
Столыпинский форум - это международная площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс‑руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации.
Центральной темой первого дня форума стала защита бизнеса. Представители бизнеса и руководители государственных органов обсуждают накопившиеся проблемы и предлагают механизмы их решения.
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Второй день будет посвящен обсуждению основных аспектов "дорожной карты" по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России.
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