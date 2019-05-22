Участникам Столыпинского форума представили макет камеры СИЗО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Макет камеры СИЗО представили в Москве на Столыпинском форуме, который проходит на территории МГИМО 22-23 мая, передает корреспондент РИА Новости.

Макет представляет собой две стены камеры, окрашенные в белый и зеленый цвета. Также в "камере" расположена двухярусная кровать и натянута бельевая веревка, на которой сушатся тельняшка, майка и носки. На стене надпись: "Дали тебе пять - тебя дождется только мать".

Столыпинский форум - это международная площадка, которая объединяет российских и зарубежных экспертов, руководителей и экс‑руководителей органов государственной власти и институтов развития, представителей бизнес-сообщества и средств массовой информации.

Центральной темой первого дня форума стала защита бизнеса. Представители бизнеса и руководители государственных органов обсуждают накопившиеся проблемы и предлагают механизмы их решения.

Так, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал о планах вместе с Group-IB создать "детектор правды" для предпринимателей - общественный инструмент, который подтверждал бы их невиновность перед следствием.