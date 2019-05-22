Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T16:54Z
https://ria.ru/20190522/1554809652.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/140811/93/1408119335_0:109:2796:1682_1036x0_80_0_0_3e209379d1d72e53e0f9da80fa5c2a10.jpg
РИА Новости

Ученые нашли лекарство от супербактерий в "боевой аптечке" конфедератов

Вчера, 16:54
4635
© AP PhotoБитва при Геттисберге во время гражданской войны в США
Битва при Геттисберге во время гражданской войны в США
© AP Photo
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Настольная книга медиков армии Конфедерации помогла молекулярным биологам открыть мощнейшее растительное средство, способное уничтожать даже самые неуязвимые колонии супермикробов. Первые итоги его применения были представлены в журнале Scientific Reports.

"Меня всегда интересовала история этой войны. Я твердо уверен в том, что мы должны полностью изучать наше прошлое и получать максимальную пользу от тех открытий, который делали наши предки. Мы надеемся, что сможем выделить те молекулы, которые отвечают за действие этого снадобья, и проверить их на реальных инфекциях", — рассказывает Дэниел Журавски (Daniel Zurawski) из университета Эмори в Атланте (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.
Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".
Бактериальная инфекция
6 мая, 12:41
Российские ученые создали белок-"киллер" для борьбы с пневмонией
По этой причине молекулярные биологи и другие ученые сегодня не только активно разрабатывают новые антибиотики, но и пытаются найти аналогичные по силе молекулы, не похожие на них по принципам действия.
Журавски и его коллеги открыли очень простой, но при этом крайне эффективный препарат, способный уничтожать колонии и биопленки как минимум трех крайне опасных микробов, изучая историю Гражданской войны в США.
Ученых интересовал один из самых трагичных моментов в истории этого конфликта, связанный с медициной. Дело в том, что флот Конфедерации заметно уступал в силе военно-морским силам США, в результате чего фактически все ее порты были заблокированы в первые два года после начала войны.
Блокада привела к тому, что приток медикаментов из Европы полностью прекратился, что привело к огромным проблемам для военных и гражданских госпиталей содружества южных штатов, лишившихся и обезболивающих, и антисептических средств.
Нарастающий кризис и растущее число потерь заставили Сэмьюэла Мура, главного врача Конфедерации, обратиться за помощью к ботанику Фрэнсису Порчеру. Он попросил его составить каталог растений, произрастающих на территории юга США, которые можно было бы использовать в медицинских целях. Собранные им данные были использованы для наполнения "боевой аптечки" и справочника для медиков армии конфедератов.
Когда ученые начали изучать эти рецепты, их внимание привлек "тоник от омертвения тканей", для приготовления которого использовались три растения – кора белого дуба (Quercus alba), листья "трости дьявола", аралии колючей (Aralia spinosa) и побеги и корни тюльпанного дерева (Liriodendron tulipifera).
Руины древнего театра в Афинах
15 декабря 2017, 03:00
Ученые выяснили, от каких паразитов страдали жители Древней Греции
Эти представители флоры, как отмечают исследователи, широко используются в народной медицине индейцев. Они не уничтожают микробов сами по себе, но мешают им приспосабливаться к новым условиям среды и формировать биопленки, особенно стойкие к действию антибиотиков.
Все это заставило Журавски и его команду последовать рекомендациям Порчера, Мура и их современников, подготовить эликсиры и проверить, действительно ли они будут препятствовать росту микробов. Для этого ученые вырастили несколько культур супербактерий и обычных штаммов этих микробов и обработали их разными версиями конфедератского "тоника".
Как оказалось, настойки Порчера необыкновенно хорошо подавляли рост многих "супермикробов", в том числе колоний синегнойной палочки, золотистого стафилококка, пневмококков и других бактерий, стойких к действию карбапенемов, "лекарств последней надежды", и большинства других современных антибиотиков.
Что еще интереснее, вещества, содержавшиеся в этом "тонике", мешали микробам обмениваться сигналами и координировать свое поведение, что важно для быстрой выработки "иммунитета" к новым антибиотикам и борьбы с иммунной системой человека. Блокировка этой способности, так называемого "чувства кворума", делает синегнойную палочку и пневмококк заметно менее опасными для людей.
Пока ученые не знают, какие именно компоненты этих экстрактов подобным образом влияют на бактерий. При этом, Журавски и его коллеги уже выделили два десятка перспективных молекул из коры белого дуба, потенциально связанных с их благотворным действием. Они планируют проверить их работу на животных в самое ближайшее время, а также продолжат анализ "аптечки" конфедератов в надежде найти в ней другие интересные снадобья.
Гелевые наночастицы прорывают оборону раковой опухоли. Рисунок художника
9 сентября 2016, 13:23
Ученые раскрыли противораковый секрет древнего китайского снадобьяТрадиционное китайское снадобье "кушэн", которое врачи в Китае сегодня используют в качестве дополнения к химиотерапии рака, действительно помогает организму бороться с опухолью, "включая" механизмы самоуничтожения в раковых клетках.
3652210
Обсудить 1
Гражданская война в США (1861-1865)ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаСШАРИА Наука
Рекомендуем
Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку
РИА
Новости
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
Лента
новостей
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020
Бывший министр транспорта и связи Украины, народный депутат Верховной рады, председатель Социалистической партии Украины Николай Рудьковский
Суд в Москве оставил под стражей экс-главу минтранса Украины Рудьковского
На улицах Брюсселя
В Бельгии проститутки перед выборами в парламент озвучили свои требования
Российско-индийская ракета Брамос
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Васильева выступила за формализацию общения учителей и родителей
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Тигровая акула и ее необычный обед
Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Логотип McDonald's
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Лента новостейМолния