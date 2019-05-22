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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Депутат Госдумы рассказал о провокаторах на протестах в Екатеринбурге

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудники полиции и участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о провокаторах, которые выходили на протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
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По словам Иванова, на протестах было три группы людей. Большинство из них борются за экологию в Екатеринбурге, неравнодушны к судьбе сквера. Многим происходящее было просто интересно, но потом они начали поддерживать ту или иную сторону.
"Очень маленькая группа людей, которая присоседилась к этому протесту, которая за это получала деньги – профессиональные провокаторы. Они пытались провоцировать людей", - сказал Иванов журналистам.
"Есть такие люди, которые получали инструкции на каждый день, как действовать, у них были опознавательные знаки. Но они самой общественностью Екатеринбурга вычислялись, и люди не поддавались на провокации, которые пытались устроить", - пояснил депутат.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеГосдума РФОбщество
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