Депутат Госдумы рассказал о провокаторах на протестах в Екатеринбурге

Сотрудники полиции и участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о провокаторах, которые выходили на протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.

По словам Иванова, на протестах было три группы людей. Большинство из них борются за экологию в Екатеринбурге, неравнодушны к судьбе сквера. Многим происходящее было просто интересно, но потом они начали поддерживать ту или иную сторону.

"Очень маленькая группа людей, которая присоседилась к этому протесту, которая за это получала деньги – профессиональные провокаторы. Они пытались провоцировать людей", - сказал Иванов журналистам.