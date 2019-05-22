Авиакомпанию "Ай Флай" оштрафовали за взятки работнику Росавиации

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Ай Флай" привлечена к административной ответственности за дачу взяток, штраф составил 21 миллион 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Основанием для административного преследования послужили материалы уголовного дела, заведенного на генерального директора "Ай Флай" Евгения Филатова. Он передавал взятки на 2,1 миллиона рублей заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву за выдачу авиакомпании разрешений на разовые полеты гражданских воздушных судов в порядке международных чартерных сезонных рейсов.

"Постановлением мирового судьи от 25 апреля 2019 года этому юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 21 миллион 600 тысяч рублей (то есть в десятикратной сумме незаконно переданного денежного вознаграждения)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что постановление судьи в законную силу пока не вступило в связи с жалобой "Ай Флай" о несогласии с размером назначенного административного штрафа.

Отмечается, что 28 февраля вступил в силу приговор Филатову, которого суд признал виновным в даче взяток. Ему было назначили 3,5 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 6 миллионов 480 тысяч рублей.

Представитель "Ай Флай" уточнил в беседе с РИА Новости, что Филатов более не гендиректор авиакомпании. "Генеральным директором является Кирилл Романовский", - сказал собеседник агентства.