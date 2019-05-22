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РИА Новости

Задолженность по зарплате стабилизировалась, заявил Топилин

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задолженность по зарплате в России стабилизировалась на уровне 2,8 миллиарда - 2,9 миллиарда рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"Что касается задолженности, то на уровне 2,8 - 2,9 миллиарда рублей она стабилизировалась. Постоянно работаем с предприятиями, которые в банкротном состоянии. Работаем с арбитражными управляющими, составляем графики. На контроле в Роструде 100 предприятий, которые мы тоже постоянно отслеживаем", - заявил Топилин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
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