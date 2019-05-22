Задолженность по зарплате стабилизировалась, заявил Топилин

"Что касается задолженности, то на уровне 2,8 - 2,9 миллиарда рублей она стабилизировалась. Постоянно работаем с предприятиями, которые в банкротном состоянии. Работаем с арбитражными управляющими, составляем графики. На контроле в Роструде 100 предприятий, которые мы тоже постоянно отслеживаем", - заявил Топилин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.