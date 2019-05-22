Инвалиды-колясочники на Урале протестировали оборудованную туртропу в парке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Инвалиды-колясочники протестировали специально оборудованную для них туристическую тропу в парке "Бажовские места" в Свердловской области, сообщает в среду департамент информполитики региона.

"Тропы в природных парках "Бажовские места" и "Оленьи ручьи" включены в инклюзивные туристические маршруты Свердловской области. Это означает, что здесь построена вся необходимая инфраструктура для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли их пройти", - говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта "Инклюзивный туризм в Свердловской области", председателя регионального общественного движения инвалидов "Доступная среда всем" Ольги Небесной, слова которой приводятся в сообщении, это первый и уникальный для Свердловской области опыт.

Тропу в парке "Бажовские места" уже протестировали уральцы с ограниченными возможностями здоровья — подопечные Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Они посетили дом-музей Павла Бажова в городе Сысерть, Сысертский фарфоровый завод и саму экологическую тропу до Талькова камня протяженностью два километра.

Для того, чтобы слабо подготовленным и ограниченным в движениях людям было легче идти по тропе, ее оборудовали стоянками с беседками со скамейками, деревянными мостками в трудных местах. После тестирования Сысертский инклюзивный туристический маршрут признан успешным и действительно доступным для всех. Первопроходцам он не показался утомительным, хотя и занял почти весь день.

"Мы в восторге от посещения природного парка "Бажовские места", проведенной работниками парка познавательной экскурсии и нашего похода на Тальков камень. Сам факт того, что человек на коляске имеет возможность побывать в таких прекрасных природных местах, просто бесценен", - подвела итог тестирования Ольга Небесная.