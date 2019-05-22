Журналист "Росбалта" подал жалобу на ошибочный обыск в его квартире

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Журналист "Росбалта" Александр Шварев подал жалобу в Симоновский суд Москвы на обыск, проведенный в его квартире в связи с делом о клевете в отношении миллиардера Алишера Усманова, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов.

Обыск по ходатайству Управления отдела дознания МВД России по Москве в квартире журналиста "Росбалта" был проведен 18 апреля. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия Усманова, изымались документация и системные блоки. Впоследствии адвокат Шварева Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что разрешение на обыск было получено по сфальсифицированным данным: в постановлении значились те же имя и фамилия, но даты и место рождения не совпадали; кроме того, у полного тезки журналиста имелась судимость.

"Сегодня подана жалоба в Симоновский суд", - сказал Бушманов.

"Вынося постановление, суд мотивировал это тем, что в его жилище могут быть уничтожены предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. При этом в материалах ходатайства о проведении обыска не были представлены данные о личности Шварева, а также о его постоянном месте работы. У заявителя Крылова в доверенности не указаны полномочия на обращение с заявлением о возбуждении уголовного дела в интересах Усманова. То есть дело о клевете было возбуждено и расследуется незаконно", - добавил Бушманов, отметив, что Николай Крылов ранее представлял интересы Усманова при подаче заявления о возбуждении уголовного дела о клевете.