Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T16:33Z
https://ria.ru/20190522/1554808714.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155351/47/1553514700_0:0:3225:1814_1036x0_80_0_0_2bfe71ca15ba51e7a54cabd8cf3cb5af.jpg
РИА Новости

Эксперт увидел в закупках С-400 возможность выхода Турции из НАТО

Вчера, 16:33
1847
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Закупка Турцией российских комплексов С-400 может быть первым шагом к выходу этой страны из НАТО, считает председатель президиума "Офицеров России", Герой России Сергей Липовой.
Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin. Эти сообщения уже прокомментировали в Кремле и в СФ. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия исходит из прежних заявлений турецкой стороны о завершенности сделки по С-400: она свершенная и реализуется. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400.
Турция была принята в Североатлантический альянс в 1952 году и является старейшим членом НАТО, но, по мнению Липового, в Турции осознали, что для защиты собственных интересов нужно избавляться от влияния Запада во главе с США.
"Закупка наших комплексов во многом решает проблему присутствия в регионе террористов, развязывает руки для проведения более активной политики на Ближнем Востоке, в том числе в сфере энергетики, обеспечивает безопасность турецкого континентального шельфа в Средиземном море. Кроме того, это подрывает единство НАТО. И администрация (президента США Дональда) Трампа понимает, что российские С-400 в Турции – это первый шаг на выход Турции из НАТО. И если это произойдет, то альянс затрещит по швам", - сказал Липовой.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Вчера, 13:03
Война за С-400. США придумали новую порцию угроз для ТурцииСША поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400. Но, кажется, не представили достойных аргументов, почему Анкаре стоило бы поступиться своим имиджем и заключенными контрактами.
Он заявил, что системы ПВО НАТО не могут защитить всю территорию Турции, большая часть восточных и юго-восточных провинций останется вне диапазона противоракетного щита альянса. "Такова действительность, и власти Турции это прекрасно понимают. И в США это понимают, поэтому и выдвигают ультиматумы исключительно по политическим причинам", - добавил собеседник агентства.
Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
Вчера, 11:58
В Кремле американский ультиматум Турции по С-400 назвали непозволительным
2431000
Обсудить 0
С-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
РИА
Новости
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
Лента
новостей
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает требование Зеленского принять новые законы в Раде ошибкой
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине подготовили законопроект об импичменте
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
В Кремле американский ультиматум Турции по С-400 назвали непозволительным
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Виктор Медведчук
Раду Украины надо не распустить, а "разогнать", считает Медведчук
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
14:43В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Лента новостейМолния