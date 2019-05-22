Эксперт увидел в закупках С-400 возможность выхода Турции из НАТО

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Закупка Турцией российских комплексов С-400 может быть первым шагом к выходу этой страны из НАТО, считает председатель президиума "Офицеров России", Герой России Сергей Липовой.

Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что США дали Турции две недели на отказ от покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. В противном случае Вашингтон исключит Анкару из программы F-35 компании Lockheed Martin. Эти сообщения уже прокомментировали в Кремле и в СФ. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия исходит из прежних заявлений турецкой стороны о завершенности сделки по С-400: она свершенная и реализуется. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что Турция не может повести себя безответственно и отказаться от поставок российских комплексов С-400.

Турция была принята в Североатлантический альянс в 1952 году и является старейшим членом НАТО, но, по мнению Липового, в Турции осознали, что для защиты собственных интересов нужно избавляться от влияния Запада во главе с США.

"Закупка наших комплексов во многом решает проблему присутствия в регионе террористов, развязывает руки для проведения более активной политики на Ближнем Востоке, в том числе в сфере энергетики, обеспечивает безопасность турецкого континентального шельфа в Средиземном море. Кроме того, это подрывает единство НАТО. И администрация (президента США Дональда) Трампа понимает, что российские С-400 в Турции – это первый шаг на выход Турции из НАТО. И если это произойдет, то альянс затрещит по швам", - сказал Липовой.

Он заявил, что системы ПВО НАТО не могут защитить всю территорию Турции, большая часть восточных и юго-восточных провинций останется вне диапазона противоракетного щита альянса. "Такова действительность, и власти Турции это прекрасно понимают. И в США это понимают, поэтому и выдвигают ультиматумы исключительно по политическим причинам", - добавил собеседник агентства.