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РИА Новости

Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМаксим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что ситуация на рынке труда в России остается стабильной, отмечается тренд на снижение безработицы.
"Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой, мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы - 2012 - 2015, этот показатель составлял 5,2% - 5,5%. В принципе, мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы. Первый квартал этого года - эта тенденция продолжается. В марте месяце порядка 4,7%, если сравнивать с мартом прошлого года - это 5%, то есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается", - сказал Топилин.
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Министр отметил, что с этого года повышено пособие по безработице: максимальные пособия составляют восемь тысяч рублей, а лиц предпенсионного возраста - 11 280 рублей, подчеркнув, что таких высоких пособий никогда не было.
"В этой связи регистрируемая безработица за первый квартал несколько увеличилась, потому что служба занятости стала более привлекательной с этой точки зрения в том числе. Порядка 20% увеличилась регистрируемая безработица, но общая безработица, международный показатель, продолжает снижаться", - добавил Топилин.
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Максим ТопилинРоссияОбщество
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