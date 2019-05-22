Топилин рассказал о ситуации на рынке труда в России

"Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой, мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы - 2012 - 2015, этот показатель составлял 5,2% - 5,5%. В принципе, мы достигли очень неплохих показателей по уровню безработицы. Первый квартал этого года - эта тенденция продолжается. В марте месяце порядка 4,7%, если сравнивать с мартом прошлого года - это 5%, то есть этот тренд на снижение безработицы, он продолжается", - сказал Топилин.