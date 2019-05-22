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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" и Вьетнам подписали меморандум по Центру ядерной науки

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания меморандума о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. 22 мая 2019
Церемония подписания меморандума о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. 22 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Церемония подписания меморандума о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. 22 мая 2019
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Росатом" подписал с Вьетнамом меморандум о реализации на территории этой страны проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий.
Документ был подписан на полях переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, которые состоялись в Москве в среду.
Меморандум подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Вьетнама Тю Нгок Ань.
Россия и Вьетнам в ноябре 2011 года подписали соглашение о сотрудничестве по сооружению Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ), которое предусматривает оснащение его исследовательским ядерным реактором, научно-исследовательскими лабораториями, оборудованием и необходимой инфраструктурой. В июне 2017 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения ЦЯНТ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
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В настоящее время идут российско-вьетнамские консультации по дальнейшим шагам по проекту, обсуждается контрактная схема его реализации. Предполагается выделение вьетнамской стороне государственного кредита РФ на сооружение ЦЯНТ.
Наряду с этим были заключены соглашения о сотрудничестве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Вьетнама, между общественной организацией "Деловая Россия" и вьетнамской ТПП, а также между Ассоциациями юристов двух стран.
По итогам переговоров в присутствии премьеров двух стран также была подписана программа сотрудничества между министерствами строительства России и Вьетнама на 2019-2024 годы. На тот же период распространяется действие и еще одного подписанного в среду двустороннего документа - меморандума о взаимопонимании между Ростуризмом и министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама.
Минэкономразвития РФ и министерство природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама также на полях встречи подписали меморандум о сотрудничестве в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, учетно-регистрационной системы, оценки объектов недвижимости и планирования землепользования.
Кроме того, соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической и социально-культурной сферах заключили правительство Калужской области и народный комитет вьетнамской провинции Биньтхуан.
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