"Росатом" и Вьетнам подписали меморандум по Центру ядерной науки

Церемония подписания меморандума о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. 22 мая 2019

Церемония подписания меморандума о реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама. 22 мая 2019

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Росатом" подписал с Вьетнамом меморандум о реализации на территории этой страны проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий.

Документ был подписан на полях переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, которые состоялись в Москве в среду.

Меморандум подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Вьетнама Тю Нгок Ань.

Россия и Вьетнам в ноябре 2011 года подписали соглашение о сотрудничестве по сооружению Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ), которое предусматривает оснащение его исследовательским ядерным реактором, научно-исследовательскими лабораториями, оборудованием и необходимой инфраструктурой. В июне 2017 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения ЦЯНТ.

В настоящее время идут российско-вьетнамские консультации по дальнейшим шагам по проекту, обсуждается контрактная схема его реализации. Предполагается выделение вьетнамской стороне государственного кредита РФ на сооружение ЦЯНТ.

Наряду с этим были заключены соглашения о сотрудничестве между Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой Вьетнама, между общественной организацией "Деловая Россия" и вьетнамской ТПП, а также между Ассоциациями юристов двух стран.

По итогам переговоров в присутствии премьеров двух стран также была подписана программа сотрудничества между министерствами строительства России и Вьетнама на 2019-2024 годы. На тот же период распространяется действие и еще одного подписанного в среду двустороннего документа - меморандума о взаимопонимании между Ростуризмом и министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама.

Минэкономразвития РФ и министерство природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама также на полях встречи подписали меморандум о сотрудничестве в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, учетно-регистрационной системы, оценки объектов недвижимости и планирования землепользования.