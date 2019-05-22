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РИА Новости

Россия и Вьетнам будут работать над возможностью расчетов в нацвалютах

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Вьетнама увеличивался в последние два года, работа по диверсификации его структуры будет продолжена, страны будут стремиться более активно использовать при расчётах нацвалюты, заявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
"Мы отметили хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества. По итогам последних двух лет товарооборот у нас рос - и в 2017-м, и в 2018 году на весьма значительные величины, это рекордный уровень за весь период постсоветского сотрудничества", - сказал Медведев по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.
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"Мы договорились двигаться вперед, продолжать работу по диверсификации структуры товарообмена за счет ввода высоких технологий - сейчас соглашения были подписаны по этому поводу, более активного использования национальных валют, увеличивать встречные потоки капитальных вложений", - добавил российский премьер, отметив, что сотрудничество по этим вопросам будет продолжено.
Глава кабмина добавил, что стороны в ходе переговоров договорились "двигаться по пути масштабного сотрудничества" в промышленном производстве, в области инфраструктуры, транспорта, в электроэнергетике, нефтегазовом секторе, в сфере промышленной сборки и целом ряде других проектов, которые страны реализуют совместно.
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