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РИА Новости
Евровидение-2019

Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020

Вчера, 16:20
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© REUTERS / Ronen ZvulunГруппа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса "Евровидение-2019"
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
© REUTERS / Ronen Zvulun
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса "Евровидение-2019". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 37 тысяч человек подписали петицию с требованием отстранить Исландию от участия в "Евровидении" в 2020 году в связи с демонстрацией представляющей страну группы Hatari флага Палестины в финале конкурса.
"После прекрасной ночи, посвященной преодолению различий и объединению в музыке, группа, которая представляла Исландию, проявила большое неуважение к атмосфере и принимающей стране, подняв палестинские флаги во время прямого эфира. После такого ужасного проявления неуважения к Израилю мы ... просим, чтобы Исландия была лишена права участвовать в "Евровидении" в следующем году", - следует в петиции, размещенной на сайте change.org.
Болельщики из Австралии перед началом выступлений артистов в первом полуфинале международного конкурса Евровидение-2019
20 мая, 19:53
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении
Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Hatari продемонстрировали палестинские флаги в финале "Евровидения" к неудовольствию организаторов международного песенного конкурса, который состоялся в израильском Тель-Авиве.
Исландцы, занявшие десятое место из 26 участников финала, показали по меньшей мере два шарфа цветов палестинского флага с надписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты. Позже они выложили в соцсети ролик, на котором запечатлен момент, когда организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.
Поведение исландцев и возможные дисциплинарные меры в их отношении Европейский вещательный союз (EBU) пообещал обсудить по завершении "Евровидения".
Международный конкурс Евровидение-2019
20 мая, 16:29
Организаторы Евровидения объяснили перераспределение голосов Белоруссии
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Евровидение-2019EBUИсландияПалестинаИзраильВ мире
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