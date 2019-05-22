Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Около 37 тысяч человек подписали петицию с требованием отстранить Исландию от участия в "Евровидении" в 2020 году в связи с демонстрацией представляющей страну группы Hatari флага Палестины в финале конкурса.

"После прекрасной ночи, посвященной преодолению различий и объединению в музыке, группа, которая представляла Исландию, проявила большое неуважение к атмосфере и принимающей стране, подняв палестинские флаги во время прямого эфира. После такого ужасного проявления неуважения к Израилю мы ... просим, чтобы Исландия была лишена права участвовать в "Евровидении" в следующем году", - следует в петиции, размещенной на сайте change.org.

Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа Hatari продемонстрировали палестинские флаги в финале "Евровидения" к неудовольствию организаторов международного песенного конкурса, который состоялся в израильском Тель-Авиве.

Исландцы, занявшие десятое место из 26 участников финала, показали по меньшей мере два шарфа цветов палестинского флага с надписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты. Позже они выложили в соцсети ролик, на котором запечатлен момент, когда организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.