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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Италии пострадали 20 человек

Вчера, 16:09
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© Фото : Vigili del FuocoМесто происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
© Фото : Vigili del Fuoco
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Среди 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Италии есть граждане России и Армении, один человек в результате аварии погиб, сообщает посольство РФ в Риме.
Ранее посольство сообщало о десяти пострадавших и одном погибшем.
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Вчера, 15:59
Гид рассказала подробности аварии туристического автобуса в ИталииВ Италии туристический автобус с россиянами попал в ДТП. По последним данным, один человек погиб, десять ранены. В эфире радио Sputnik гид во Флоренции Светлана Градовская сообщила некоторые подробности произошедшего.
"О ДТП у города Сиена. По последним данным, на борту автобуса находились в том числе российские граждане. Один погиб, 20 получили травмы", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
"В первом госпитале находятся 12 граждан РФ и два гражданина Армении с травмами легкой степени. Число и личность обратившихся во вторую больницу уточняются", - отмечается в сообщении.
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Вчера, 14:20
Четверо пассажиров попавшего в ДТП в Италии автобуса в тяжелом состоянии
ДТП произошло в районе городов Монтериджони и Бадессе. Его причины устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. Участок автомагистрали Сиена - Флоренция закрыт. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.
По сообщению местных СМИ, жертвой ДТП стала женщина, работавшая гидом при группе. Попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. После ДТП первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей. Общее число пострадавших, по разным оценкам, доходит до 31.
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Вчера, 13:25
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
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