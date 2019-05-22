В ДТП с автобусом в Италии пострадали 20 человек

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Среди 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Италии есть граждане России и Армении, один человек в результате аварии погиб, сообщает посольство РФ в Риме.

Ранее посольство сообщало о десяти пострадавших и одном погибшем.

"О ДТП у города Сиена. По последним данным, на борту автобуса находились в том числе российские граждане. Один погиб, 20 получили травмы", - говорится в сообщении посольства в Twitter

"В первом госпитале находятся 12 граждан РФ и два гражданина Армении с травмами легкой степени. Число и личность обратившихся во вторую больницу уточняются", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло в районе городов Монтериджони и Бадессе. Его причины устанавливаются, однако известно, что автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. Участок автомагистрали Сиена - Флоренция закрыт. По словам очевидцев, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне кювета.