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РИА Новости

ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за отказ обслуживать пожилых

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за отказ обслуживать пожилых и инвалидов.
Документ предлагает дополнить статью 14.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новым составом. Речь идет о ситуациях, когда потребитель не может получить доступ к товарам или услугам из-за ограничений по здоровью или возрасту.
За это проект предусматривает штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для юридических лиц, говорится в пояснительной записке.
Исключения коснутся авиаперевозок пассажиров, обеспечения доступа к управлению транспортным средством, доступа к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), а также продажи отдельных видов товаров несовершеннолетним.
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Уточняется, что инициатива возникла в связи с участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям россиян в доступе к некоторым объектам и услугам. Чаще всего нарушение прав отмечалось в транспортной и потребительской инфраструктурах, а также в сфере отдыха.
Проект подготовлен в соответствии с поручением Владимира Путина.
"Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они "не нравятся" охраннику магазина или не соответствуют "имиджу" ресторана. К сожалению, такие случаи нередки — ежегодно Роспотребнадзор получает более 20 тысяч жалоб от людей, которые столкнулись с подобным отношением", — пояснил спикер госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что штрафы призваны стать результативным инструментом защиты людей.
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Популярные комментарии
Идеологии же нет уже, все в деньги. Мысль то хорошая но это должно быть общественной нормой, а не штрафом.
22 мая, 16:34
aa.yast
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Кто не уважает старость, над тем она посмеётся!
22 мая, 19:23
sspindelman
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