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РИА Новости

Назван самый богатый человек в истории

Вчера, 16:00
78481
© wikipedia.orgДжон Дэвисон Рокфеллер
Джон Дэвисон Рокфеллер
© wikipedia.org
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский экономист Сэмюэль Уильямсон назвал нефтяного магната Джона Рокфеллера самым богатым человеком в истории западной цивилизации, сообщило агентство Bloomberg.
На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов (примерно 26 миллиардов долларов в наше время. — Прим. ред.), что на момент его смерти составляло 1,6 процента от ВВП США. При сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно в 117 миллиардов долларов.
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Уильямсон уверен, что состояние богачей прошлого — предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев — превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.
Другие лидеры списка Forbes разных лет также не смогли бы тягаться с ведущими предпринимателями прошлого. Так, сегодня состояние сталепромышленника Эндрю Карнеги по методике Уильямсона оценивалось бы в сумму около 300 миллиардов долларов, а железнодорожного магната Корнелиуса Вандербильта — в 200 миллиардов. В свою очередь, победитель восстания Спартака, древнеримский полководец Марк Лициний Красс владел состоянием, эквивалентным 210 миллиардам долларов, отмечает агентство.
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