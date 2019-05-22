Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:59Z
https://ria.ru/20190522/1554806564.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155480/63/1554806373_0:0:771:433_1036x0_80_0_0_814e350e8f642f0062f4ab49ece7d8cf.jpg
РИА Новости

В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века

Вчера, 15:59
3853
© Фото : Калининградский областной историко-художественный музейКарманные солнечные часы, изготовленные из кости в конце XVI века, обнаруженные на при раскопках на месте строительства многоквартирного жилого дома в Калининграде
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости в конце XVI века, обнаруженные на при раскопках на месте строительства многоквартирного жилого дома в Калининграде
© Фото : Калининградский областной историко-художественный музей
КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Карманные солнечные часы, изготовленные из кости в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках на месте строительства многоквартирного жилого дома в Калининграде, рассказали журналистам в областном историко-художественном музее.
"Наиболее ценная для археологов находка – карманные солнечные часы, выполненные из кости. На крышке с внутренней стороны изображен вертикальный циферблат с римскими цифрами, в нижней части – дата изготовления (ANNO 1599). На внутренней части корпуса мы видим горизонтальный циферблат с арабскими цифрами и магнитный компас", - рассказали в музее.
Золото сарматских царей: что нашли археологи под Астраханью
18 мая, 18:01
Золото сарматских царей: что нашли археологи под АстраханьюВо время раскопок селе Никольское Астраханской области археологи обнаружили древнее погребение.
Как отметили специалисты музея, этот тип солнечных часов был разработан для локального использования, то есть только для определенной широты (примерно от современного города Зеленоградска Калининградской области до польского Мальборка). На корпусе и крышке имеются отверстия для крепления струны, по тени которой определяли время.
По словам директора научно-производственной организации "Балтспецархеология", которая занималась археологическими раскопками, Евгения Калашникова, таким механизмом мог пользоваться только грамотный человек, возможно, профессор университета "Альбертина". Эти часы и в то время были очень дорогой и редкой вещью. Ранее в области таких находок не было.
Археологи ведут работы в ходе благоустройства парка в пойме реки Яуза
13 мая, 12:10
Слои эпох: какие тайны ищут археологи в ходе благоустройства Москвы
В музее добавили, что кроме часов археологи обнаружили еще два редких предмета, которыми пользовались жители Кёнигсберга в XVI-XVII веках. Это оловянный кубок 1590 года и латунное блюдо XVI века, украшенное изображением птицы и круговым растительным орнаментом. Такие находки считаются большой удачей для исследователей, поскольку бытовые вещи из олова и латуни по окончании срока службы чаще всего отправляли на переплавку.
"Балтспецархеология" проводила археологические полевые работы в 2017-2018 годах на территории выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой города Кенигсберга XVII – начала XX веков" в зоне строительства многоквартирного жилого дома по улице Клинической в Калининграде. Площадка строительства расположена в исторической части Кенигсберга (прежнее название Калининграда), которая ранее носила название Фордер Россгартен.
Долото из священного жадеита, найденное в затопленной соляной шахте
21 мая, 11:44
Археологи совершили удивительную находку в затопленной шахте индейцев майя
2103000
Обсудить 0
КалининградРИА Наука
Рекомендуем
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
РИА
Новости
Долото из священного жадеита, найденное в затопленной соляной шахте
Археологи совершили удивительную находку в затопленной шахте индейцев майя
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020
Лента
новостей
Битва при Геттисберге во время гражданской войны в США
Ученые нашли лекарство от супербактерий в "боевой аптечке" конфедератов
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы "Френдзона"
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Тигровая акула и ее необычный обед
Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Механизм омоложения
Российские генетики доказали, что "программа старения" существует
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Древние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
В Израиле сварили "пиво фараонов", собрав дрожжи с древних кувшинов
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Крым становится популярным у иностранных туристов, в том числе из США
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
Лента новостейМолния