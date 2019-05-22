В Калининграде археологи нашли карманные солнечные часы XVI века

Карманные солнечные часы, изготовленные из кости в конце XVI века, обнаруженные на при раскопках на месте строительства многоквартирного жилого дома в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 мая - РИА Новости. Карманные солнечные часы, изготовленные из кости в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках на месте строительства многоквартирного жилого дома в Калининграде, рассказали журналистам в областном историко-художественном музее.

"Наиболее ценная для археологов находка – карманные солнечные часы, выполненные из кости. На крышке с внутренней стороны изображен вертикальный циферблат с римскими цифрами, в нижней части – дата изготовления (ANNO 1599). На внутренней части корпуса мы видим горизонтальный циферблат с арабскими цифрами и магнитный компас", - рассказали в музее.

Как отметили специалисты музея, этот тип солнечных часов был разработан для локального использования, то есть только для определенной широты (примерно от современного города Зеленоградска Калининградской области до польского Мальборка). На корпусе и крышке имеются отверстия для крепления струны, по тени которой определяли время.

По словам директора научно-производственной организации "Балтспецархеология", которая занималась археологическими раскопками, Евгения Калашникова, таким механизмом мог пользоваться только грамотный человек, возможно, профессор университета "Альбертина". Эти часы и в то время были очень дорогой и редкой вещью. Ранее в области таких находок не было.

В музее добавили, что кроме часов археологи обнаружили еще два редких предмета, которыми пользовались жители Кёнигсберга в XVI-XVII веках. Это оловянный кубок 1590 года и латунное блюдо XVI века, украшенное изображением птицы и круговым растительным орнаментом. Такие находки считаются большой удачей для исследователей, поскольку бытовые вещи из олова и латуни по окончании срока службы чаще всего отправляли на переплавку.