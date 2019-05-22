Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы "Френдзона"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.

По информации департамента, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в середине апреля попросила прокуратуру Москвы обратить внимание на то, что видеоклипы группы "Френдзона" содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию и представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей, а также взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы.

Прокуратура в свою очередь направила копию обращения омбудсмена в правительство Москвы, говорится в сообщении департамента.

"Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приёмных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей. Предложение носит рекомендательный характер", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя ведомства Екатерину Бербер.