Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:58Z
https://ria.ru/20190522/1554806482.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы "Френдзона"

Вчера, 15:58
2309
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
По информации департамента, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в середине апреля попросила прокуратуру Москвы обратить внимание на то, что видеоклипы группы "Френдзона" содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию и представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей, а также взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы.
Рэп-исполнитель Хаски
6 мая, 15:34
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Прокуратура в свою очередь направила копию обращения омбудсмена в правительство Москвы, говорится в сообщении департамента.
"Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приёмных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы "Френдзона" могут быть опасны для их детей. Предложение носит рекомендательный характер", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя ведомства Екатерину Бербер.
В конце прошлого года в российских регионах уже был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Молодежный парламент при Госдуме в связи с возникшей проблемой провел круглый стол с участием депутатов, представителей профильных ведомств и ряда рэперов. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники рассказали о произошедшем президенту РФ Владимиру Путину, который отметил, что причины отмены концертов надо выяснять.
9 апреля, 14:40
Youtube разблокировал клип "На заре" группы "Альянс"
2001025
Обсудить 1
МоскваОбщество
Рекомендуем
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
РИА
Новости
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Лента
новостей
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством
Рауф Арашуков в суде
Арашуков прокомментировал решение о лишении его статуса сенатора
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Здание Государственной Думы РФ в Москве
ГД приняла в первом чтении проект о штрафах за отказ обслуживать пожилых
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
Режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Тигровая акула и ее необычный обед
Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Экс-директор фабрики Меньшевик Илья Аверьянов
Обвиняемый в стрельбе на фабрике "Меньшевик" порезал себя бритвой в СИЗО
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму туристам обещают отдых по доступным ценам
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук считает требование Зеленского принять новые законы в Раде ошибкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
Лента новостейМолния