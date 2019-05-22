Обвиняемый в стрельбе на фабрике "Меньшевик" порезал себя бритвой в СИЗО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, который в 2017 году устроил на предприятии стрельбу, порезал себя бритвой в московском СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФСИН.

По словам собеседника агентства, Аверьянов порезал себе обе голени лезвием от одноразового станка. Сотрудники СИЗО оказали ему помощь, в изолятор вызвали скорую помощь, которая доставила Аверьянова в больницу.

Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, добавили в пресс-службе. В СИЗО проводится проверка.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик". По данным следствия, это произошло после словесного конфликта с нынешним руководством предприятия. Жертвой стрельбы стал один человек.