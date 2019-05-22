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РИА Новости

Обвиняемый в стрельбе на фабрике "Меньшевик" порезал себя бритвой в СИЗО

Вчера, 15:52
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов
Экс-директор фабрики Меньшевик Илья Аверьянов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, который в 2017 году устроил на предприятии стрельбу, порезал себя бритвой в московском СИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ФСИН.
По словам собеседника агентства, Аверьянов порезал себе обе голени лезвием от одноразового станка. Сотрудники СИЗО оказали ему помощь, в изолятор вызвали скорую помощь, которая доставила Аверьянова в больницу.
Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики Меньшевик
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Московский суд прекратил дело о банкротстве фабрики "Меньшевик"
Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, добавили в пресс-службе. В СИЗО проводится проверка.
В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на фабрике "Меньшевик". По данным следствия, это произошло после словесного конфликта с нынешним руководством предприятия. Жертвой стрельбы стал один человек.
Сам Аверьянов утверждал, что фабрику у него отобрали, а его намеренно разорили. При этом, судя по отзывам бывших сотрудников, на предприятии несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.
Ситуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017
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Баррикады "Меньшевика": что творилось у кондитерской фабрики после стрельбы
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