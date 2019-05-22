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РИА Новости

В Израиле сварили "пиво фараонов", собрав дрожжи с древних кувшинов

Вчера, 15:41
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© AP Photo / Sebastian ScheinerДревние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
Древние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Израильские ученые объявили, что им удалось воссоздать "пиво фараонов", использовав дрожжи, найденные на стенках древних кувшинов.
Напиток оказался не только безопасен для потребления, но и отличается высокими вкусовыми качествами, заверяют его создатели — исследователи из ведущих университетов страны и археологического Управления древностей.
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Отправной точкой стал сбор дрожжевых культур, которые, как выяснилось, сохранились в микропорах осколков глиняных кувшинов, использовавшихся для хранения пива и меда.
"Кувшины, о которых идет речь, относятся ко временам правления египетского фараона Нармера (примерно три тысячи лет до нашей эры), арамейского царя Хазаеля (800 лет до нашей эры) и пророка Нехемии (400 лет до нашей эры), который, согласно Библии, правил Иудеей во времена персидского владычества", — сказано в коллективном пресс-релизе.
© AP Photo / Sebastian ScheinerВо время пресс-конференции в Иерусалиме по поводу изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
Во время пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
© AP Photo / Sebastian Scheiner
Во время пресс-конференции в Иерусалиме по поводу изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
При воссоздании напитков — пива и 14-градусного меда — ученые обратились за помощью к профессиональным пивоварам, использовавшим для начала современные технологии производства.
"Самое большое чудо — то, что колонии дрожжей выживали тысячи лет в сосудах, ожидая, когда мы их извлечем и вырастим. Древние дрожжи позволили нам <...> понять, каким было на вкус пиво древних филистимлян и египтян. И оно, кстати, совсем неплохое", — говорит один из руководителей проекта, микробиолог из Еврейского университета Иерусалима Ронен Хазан.
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ИзраильРИА Наука
Популярные комментарии
Вы за период, который был 3000 лет назад. В наше время в Израиле находиться много россиян, которые не брезгают никакой работой, что бы улучшить свое материальное положение.
22 мая, 18:41
Остап Бендер
1810002
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