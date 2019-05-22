В Израиле сварили "пиво фараонов", собрав дрожжи с древних кувшинов

Древние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019

© AP Photo / Sebastian Scheiner Древние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Израильские ученые объявили, что им удалось воссоздать "пиво фараонов", использовав дрожжи, найденные на стенках древних кувшинов.

Напиток оказался не только безопасен для потребления, но и отличается высокими вкусовыми качествами, заверяют его создатели — исследователи из ведущих университетов страны и археологического Управления древностей.

Отправной точкой стал сбор дрожжевых культур, которые, как выяснилось, сохранились в микропорах осколков глиняных кувшинов, использовавшихся для хранения пива и меда.

"Кувшины, о которых идет речь, относятся ко временам правления египетского фараона Нармера (примерно три тысячи лет до нашей эры), арамейского царя Хазаеля (800 лет до нашей эры) и пророка Нехемии (400 лет до нашей эры), который, согласно Библии, правил Иудеей во времена персидского владычества", — сказано в коллективном пресс-релизе.

© AP Photo / Sebastian Scheiner Во время пресс-конференции в Иерусалиме по поводу изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019 © AP Photo / Sebastian Scheiner Во время пресс-конференции в Иерусалиме по поводу изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019

При воссоздании напитков — пива и 14-градусного меда — ученые обратились за помощью к профессиональным пивоварам, использовавшим для начала современные технологии производства.