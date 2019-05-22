В Крыму туристам обещают отдых по доступным ценам

"Цены на отдых по ряду позиций, по данным на май, остались на уровне 2018 года, а по некоторым - снизились на 5-7%, но в больших цифрах это тоже значимо. Но мы понимаем, что рост спроса будет диктовать корректировку цен, поэтому работаем с объектами размещения, находим понимание", - сказал чиновник.