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РИА Новости
Туризм

В Крыму туристам обещают отдых по доступным ценам

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стоимость отдыха в Крыму по ряду позиций осталась на уровне прошлого года, а по некоторым - снизилась. При этом раннее бронирование позволяет отдохнуть по более доступным ценам, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Цены на отдых по ряду позиций, по данным на май, остались на уровне 2018 года, а по некоторым - снизились на 5-7%, но в больших цифрах это тоже значимо. Но мы понимаем, что рост спроса будет диктовать корректировку цен, поэтому работаем с объектами размещения, находим понимание", - сказал чиновник.
По его словам, раннее бронирование дает возможность отдохнуть по более доступным ценам.
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