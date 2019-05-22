В Махачкале мужчина погиб при хлопке лакокрасочных паров

ПЯТИГОРСК, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб при хлопке лакокрасочных паров у здания ТЦ "Москва" в Махачкале, сообщает СУ СК по Дагестану.

Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города РИА Новости сообщили, что около ТЦ произошел хлопок газа. В МВД Дагестана сообщили об одном пострадавшем. МЧС позже уточнило, что произошел хлопок лакокрасочных паров, а не газа.