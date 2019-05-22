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РИА Новости

В Махачкале мужчина погиб при хлопке лакокрасочных паров

Вчера, 15:31
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ПЯТИГОРСК, 22 мая - РИА Новости. Один человек погиб при хлопке лакокрасочных паров у здания ТЦ "Москва" в Махачкале, сообщает СУ СК по Дагестану.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе города РИА Новости сообщили, что около ТЦ произошел хлопок газа. В МВД Дагестана сообщили об одном пострадавшем. МЧС позже уточнило, что произошел хлопок лакокрасочных паров, а не газа.
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"Во время проведения лакокрасочных работ в помещении противопожарного подземного водоема, расположенного во дворе дома, расположенного по улице Толстого города Махачкалы, произошел хлопок лакокрасочных паров. В результате происшествия погиб 39-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает СК.
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МЧССледственный комитет РФДагестанПроисшествия
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