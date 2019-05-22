Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:30Z
https://ria.ru/20190522/1554805143.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155151/27/1551512793_336:574:2955:2047_1036x0_80_0_0_cf7d0fa487a01acdaee56cdd4663c19e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Вчера, 15:30
1559
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков "Джебхат ан-Нусры*", три танка, 24 пикапа в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны сообщили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры*" в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.
Военнослужащие сирийской армии
Вчера, 15:28
Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
"В ходе боев сирийскими войсками уничтожено более 150 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра*", три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два "джихад-мобиля"", - говорится в сообщении.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
5600003
Обсудить 2
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии
Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
РИА
Новости
На передовой позиции армии САР в провинции Идлиб
В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Поселение в провинции Идлиб, Сирия
Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации
Лента
новостей
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
Посол Европейского Союза на Украине Хьюго Мингарелли
Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством
Зенитные ракетные комплексы С-400
Эксперт увидел в закупках С-400 возможность выхода Турции из НАТО
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Россия и Сирия отвергли идею США об отправке гумконвоя в Рукбан
Группа Hatari (Исландия) в финале международного конкурса Евровидение-2019
Почти 37 тысяч человек потребовали отстранить Исландию от Евровидения-2020
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
США вернулись к закупкам венесуэльской нефти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
Лента новостейМолния