Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков "Джебхат ан-Нусры*", три танка, 24 пикапа в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщает Минобороны РФ.
В Минобороны сообщили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры*" в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.
"В ходе боев сирийскими войсками уничтожено более 150 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра*", три танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два "джихад-мобиля"", - говорится в сообщении.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ