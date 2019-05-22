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РИА Новости

Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить обсуждение предложений по улучшению условий труда и жизни российских граждан.
В ходе десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России председатель организации Михаил Шмаков, в частности, предлагал привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, рассмотреть перспективу индексации пенсий, снять ограничения для работающих пенсионеров.
"Предложения, которые сейчас прозвучали – в социальной сфере, в сфере налогообложения... Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать", - сказал в ответ Путин.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступает на X съезде ФНПР.
Вчера, 15:27
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Федерация независимых профсоюзов РоссииВладимир ПутинРоссияОбщество
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