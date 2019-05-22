В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В ходе боев в Идлибе сирийские правительственные войска отбили две попытки прорыва со стороны боевиков, участвовали 200 террористов, четыре БМП и четыре пикапа, сообщили в Минобороны России.

В Минобороны сообщили, что с вечера 21 мая боевики " Джебхат ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на сирийские войска с использованием техники и РСЗО.

"Одновременно боевиками со стороны населенного пункта Сахрия были предприняты две попытки прорыва оборонительных позиций правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Хайрат. В атаке участвовало более 200 боевиков, четыре БМП и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением. Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции", - говорится в сообщении.