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РИА Новости
Война в Сирии

В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В ходе боев в Идлибе сирийские правительственные войска отбили две попытки прорыва со стороны боевиков, участвовали 200 террористов, четыре БМП и четыре пикапа, сообщили в Минобороны России.
В Минобороны сообщили, что с вечера 21 мая боевики " Джебхат ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на сирийские войска с использованием техники и РСЗО.
"Одновременно боевиками со стороны населенного пункта Сахрия были предприняты две попытки прорыва оборонительных позиций правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Хайрат. В атаке участвовало более 200 боевиков, четыре БМП и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением. Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции", - говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещена в России
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