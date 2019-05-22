Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Войска Сирии с утра 22 мая отразили уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Нбуда, в которых участвовали до 500 боевиков, говорится в сообщении Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве заявили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры*" в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.

"Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры*" на населенный пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками", - говорится в сообщении.