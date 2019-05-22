В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России предложила установить в трудовом кодексе РФ предложение об индексации зарплаты ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен, заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
"В Трудовом кодексе говорится об обязательности индексации заработной платы, но нет механизма этой индексации. Правительством России до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников, работников бюджетной сферы, обеспечивающий повышение уровня реального его содержания. ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе предложение об индексации заработной платы ежегодно, на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности", - сказал Шмаков на съезде ФНПР.