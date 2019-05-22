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РИА Новости

В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступает на X съезде ФНПР.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выступает на X съезде ФНПР.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России предложила установить в трудовом кодексе РФ предложение об индексации зарплаты ежегодно на прогнозную величину индекса потребительских цен, заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
"В Трудовом кодексе говорится об обязательности индексации заработной платы, но нет механизма этой индексации. Правительством России до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников, работников бюджетной сферы, обеспечивающий повышение уровня реального его содержания. ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе предложение об индексации заработной платы ежегодно, на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности", - сказал Шмаков на съезде ФНПР.
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
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