В ФНПР предложили индексировать зарплату ежегодно

"В Трудовом кодексе говорится об обязательности индексации заработной платы, но нет механизма этой индексации. Правительством России до сих пор не разработан нормативный правовой акт о порядке индексации заработной платы работников, работников бюджетной сферы, обеспечивающий повышение уровня реального его содержания. ФНПР предлагает установить в Трудовом кодексе предложение об индексации заработной платы ежегодно, на прогнозную величину индекса потребительских цен для всех работников независимо от формы собственности", - сказал Шмаков на съезде ФНПР.