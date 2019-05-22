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РИА Новости

Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков передал президенту России Владимиру Путину послание от работников из города Пикалево с благодарностью.
"Я хочу вас еще на минуту задержать и передать послание из города Пикалево, где 4 июня десять лет назад вы призвали к социальной ответственности известных работодателей, предпринимателей, которые все-таки с тех пор нормально относятся к своему трудовому коллективу. Здесь записка благодарности вам", - сказал Шмаков на съезде ФНПР. "Спасибо", - поблагодарил глава государства.
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Ситуация в Пикалево осложнилась в 2008 году из-за остановки трех градообразующих предприятий, ранее образовывавших единую технологическую цепь. "Пикалевский глиноземный завод", выкупленный "Базэлом" в 2007 году (после покупки переименован в "БазэлЦемент-Пикалево"), был остановлен на перепрофилирование. Перестав получать от "БазэлЦемент-Пикалево" нужное сырье, в 2008 году остановились "Метахим" и "Пикалевский цемент".
Происходящее вызвало возмущение ряда представителей госвласти и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Федеральная антимонопольная служба РФ в начале 2009 года предписала "БазэлЦементу" либо возобновить производство глинозема, либо выставить ПГЗ на продажу.
Местные жители-сотрудники градообразующих предприятий тогда перекрыли трассу Новая Ладога - Вологда, требуя решить проблему безработицы и задолженности по зарплате. Ситуация разрешилась после личного вмешательства и выезда на место занимавшего тогда пост премьера Владимира Путина.
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