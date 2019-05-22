Глава ФНПР передал Путину послание с благодарностью от жителей Пикалево

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков передал президенту России Владимиру Путину послание от работников из города Пикалево с благодарностью.

"Я хочу вас еще на минуту задержать и передать послание из города Пикалево, где 4 июня десять лет назад вы призвали к социальной ответственности известных работодателей, предпринимателей, которые все-таки с тех пор нормально относятся к своему трудовому коллективу. Здесь записка благодарности вам", - сказал Шмаков на съезде ФНПР. "Спасибо", - поблагодарил глава государства.

Ситуация в Пикалево осложнилась в 2008 году из-за остановки трех градообразующих предприятий, ранее образовывавших единую технологическую цепь. "Пикалевский глиноземный завод", выкупленный "Базэлом" в 2007 году (после покупки переименован в "БазэлЦемент-Пикалево"), был остановлен на перепрофилирование. Перестав получать от "БазэлЦемент-Пикалево" нужное сырье, в 2008 году остановились "Метахим" и "Пикалевский цемент".

Происходящее вызвало возмущение ряда представителей госвласти и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Федеральная антимонопольная служба РФ в начале 2009 года предписала "БазэлЦементу" либо возобновить производство глинозема, либо выставить ПГЗ на продажу.

Жители Пикалево сегодня передали Путину через главу федерации профсоюзов благодарность. А это 2009 год, 10 лет назад pic.twitter.com/rJU8CaLQIJ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 мая 2019 г.