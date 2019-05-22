Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С вечера 21 мая боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО, сообщили в Минобороны России.
"С вечера 21 мая боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют массированные атаки на позиции правительственных сил на направлениях Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамамият с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и "джихад-мобилей", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.