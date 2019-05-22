Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:24Z
https://ria.ru/20190522/1554804775.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155356/52/1553565228_0:18:2732:1555_1036x0_80_0_0_6d9a4c00b2038572db1efb33687cc610.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Боевики с 21 мая атакуют сирийские войска в Идлибской зоне деэскалации

Вчера, 15:24
310
© AFP 2019 / Omar Haj KadourПоселение в провинции Идлиб, Сирия
Поселение в провинции Идлиб, Сирия
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С вечера 21 мая боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО, сообщили в Минобороны России.
"С вечера 21 мая боевики террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют массированные атаки на позиции правительственных сил на направлениях Хабит – Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта – Хамамият с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и "джихад-мобилей", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000040
Война в СирииВойна в СирииСирия
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии
Сирийские войска с утра отразили три атаки боевиков на Кафр-Нбуда
РИА
Новости
На передовой позиции армии САР в провинции Идлиб
В ходе боев в Идлибе были отбиты две попытки прорыва со стороны боевиков
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Лента
новостей
В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
Посол Европейского Союза на Украине Хьюго Мингарелли
Посол ЕС в Киеве призвал соблюдать закон при роспуске Рады
Президент России Владимир Путин ви президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо
Путин встретится с президентом Республики Конго
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
Власти провинции Хомс рассказали о размещении беженцев из лагеря "Рукбан"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступает на заседании Верховной рады
Ляшко назвал идею о референдуме по переговорам с Россией предательством
Турецкие военные останутся на наблюдательных пунктах в сирийском Идлибе
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Севастополь, Изборск и Калуга во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
Самолеты ВВС США сопроводили российские Ту-95МС при полете у берегов Аляски
Куала-Лумпур
Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв Зеленского усилить антироссийские санкции
Российско-индийская ракета Брамос
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:25Мэр Владивостока оговорился и отправил выпускников "в последний путь"
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
Лента новостейМолния