Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:45Z
https://ria.ru/20190522/1554804737.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/42704/24/427042427_0:117:1000:680_1036x0_80_0_0_0a1213a6f8b2ff9871c0d32314005bb6.jpg
РИА Новости
Туризм

СМИ: власти Индонезии советуют туристам избегать мест скопления людей

Вчера, 15:45
309
© РИА Новости / Михаил ЦыгановВерующие в ожидании поезда на джакартском вокзале
Верующие в ожидании поезда на джакартском вокзале
© РИА Новости / Михаил Цыганов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министерство туризма Индонезии рекомендует туристам избегать мест скопления людей в центре Джакарты, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление ведомства.
"За объявлением результатов общих выборов в Индонезии 21 мая последовали массовые протесты в некоторых районах центральной Джакарты, вызвавшие перекрытие дорог и частичное нарушение работы транспорта. В связи с этой ситуацией, министерство туризма рекомендует всем туристам, направляющимся или в данный момент находящимся в Джакарте, избегать мест массового скопления людей рядом с "Медан Мердека", улицами M. Х. Тамрин, Судирман, Танах-Абанг", - сообщается в заявлении.
Также стало известно, что крупнейший частный банк страны Bank Central Asia (BCA) закрыл некоторые из своих точек в центре города из соображений безопасности.
"Мы закрыли только небольшое число наших филиалов, расположенных в районах, в которых невозможно вести работу", - приводит газета слова представителя банка Яна Хендры. Он добавил, что электронные банковские услуги и 99% филиалов по всей стране работают в штатном режиме.
Газета добавляет, что несколько кинотеатров в центре города из соображений безопасности прекратили свою работу. Также был закрыт комплекс Совета народных представителей в столичном районе Сенаян. Секретариат совета выпустил заявление, рекомендующее всем сотрудникам не находиться на территории комплекса с 22 по 26 мая.
Немецкие туристы фотографируются на Патриаршем мосту
20 мая, 14:29
Названы страны, из которых туристы приезжают в Россию чаще всего
000010
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмДжакартаИндонезия
Рекомендуем
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
РИА
Новости
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму туристам обещают отдых по доступным ценам
Индонезийская полиция применяет слезоточивый газ для разгона протестующих в Джакарте. 22 мая 2019
Число задержанных из-за протестов в Индонезии возросло до 58
Столкновение протестующих с полицией, которые прошли после объявления результатов всеобщих выборов, в Джакарте, Индонезия. 22 мая 2019
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
Лента
новостей
Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу им. 1Мая в селе Журавское. 22 мая 2019
На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Россия и Вьетнам будут работать над возможностью расчетов в нацвалютах
Власти Индонезии временно ограничили доступ к соцсетям
На борту самолета
Названы самые дешевые направления для авиапутешествий летом
Древние сосуды на пресс-конференции в Иерусалиме по по-воду изготовления пива из тысячелетних дрожжей. 22 мая 2019
В Израиле сварили "пиво фараонов", собрав дрожжи с древних кувшинов
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин пообещал работать над предложениями по улучшению жизни россиян
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас прокомментировал принятие законов по электронному голосованию
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы "Френдзона"
Российско-индийская ракета Брамос
Индия испытала ракету воздушного базирования "Брамос"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
За ситуацией с долгами по зарплате должен следить Минтруд, заявил Путин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
14:49В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей
14:49Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных
14:45Госдума в I чтении запретила проведение бестиражных лотерей в интернете
Лента новостейМолния