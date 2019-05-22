Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин

"У нас, действительно, с вами общие задачи, у меня уже во всяком случае наверняка: повышение благосостояния граждан России. Поэтому вам спасибо большое за совместную работу. Решения наши должны быть взвешенными, сбалансированными, они не должны наносить ущерб всем составляющим движения вперед и наверх. Ну у нас-то так с вами и получается", - сказал Путин на сессии съезда Федерации независимых профсоюзов России.