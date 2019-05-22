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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Вчера, 15:17
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.

"Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в Идлибе сирийским правительственным войскам удалось отбить две попытки прорыва со стороны боевиков. В них участвовали 200 террористов, четыре БМП и четыре пикапа.

Атаки на Хмеймим

Это уже вторая за несколько дней попытка атаки на российскую базу. В понедельник террористы "Джебхат ан-Нусры"* выпустили в сторону базы шесть ракет, их все перехватили силы ПВО.
После этого российские специалисты обнаружили, что установка РСЗО террористов расположена в Кафер-Нобле, и уничтожили ее ударом ВКС. Также на значительном удалении от базы удалось сбить два беспилотника боевиков.
Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
8 мая, 19:57
"Нормальная боевая работа". Эксперт об отражении атаки боевиков на ХмеймимБоевики выпустили 12 снарядов по базе Хмеймим в Сирии. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок прокомментировал ситуацию, отметив, что российская авиабаза надежно защищена.
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Популярные комментарии
Путин мужчина. Наша гордость!
22 мая, 16:09
ARAlex Rin
14216015140
Американские террористы в Сирии все не перестают тестировать возможности наших ПВО. Я уверен, что во время каждой такой "внезапной атаки", они сидят развесив уши и все свои радары... Хотят найти ключ к нашим новейшим ПВО.
22 мая, 15:35
Дмитрий
1406001134
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