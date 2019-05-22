В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.

"Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в Идлибе сирийским правительственным войскам удалось отбить две попытки прорыва со стороны боевиков. В них участвовали 200 террористов, четыре БМП и четыре пикапа.

Атаки на Хмеймим

Это уже вторая за несколько дней попытка атаки на российскую базу. В понедельник террористы "Джебхат ан-Нусры"* выпустили в сторону базы шесть ракет, их все перехватили силы ПВО.

После этого российские специалисты обнаружили, что установка РСЗО террористов расположена в Кафер-Нобле, и уничтожили ее ударом ВКС. Также на значительном удалении от базы удалось сбить два беспилотника боевиков.

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.