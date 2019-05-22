Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества

ПЯТИГОРСК, 22 мая - РИА Новости. Обыски проводятся у депутата народного собрания Дагестана и ряда бывших чиновников администрации Махачкалы по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Дагестану.

"Проводятся обыски у ряда бывших сотрудников администрации Махачкалы и депутата народного собрания Дагестана, который на момент махинаций с землей работал в администрации города", - сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что возглавляемое бывшим начальником управления Росреестра по Дагестану Сафиюлой Магомедовым преступное сообщество, по оперативным данным, причинило ущерб на 370 миллионов рублей.

Следствием установлено, что группировку создали в 2000 году для обогащения "путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками", находящимися в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане.