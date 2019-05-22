Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире

"Полагаю, что особое внимание было уделено участию профсоюзных организаций в реализации национальных проектов, о которых я уже сегодня упоминал. Еще не раз повторю, что они построены вокруг человека. Потому что в сегодняшнем, бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, и те или иные природные ресурсы, а человек и его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью", - заявил Путин.