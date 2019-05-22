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РИА Новости

Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
Президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. 22 мая 2019.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Таланты, образование и способности человека остаются основополагающей ценностью в современном развивающемся мире, и во многом на их защиту направлены национальные проекты России и деятельность профсоюзов, заявил президент РФ Владимир Путин на десятом съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Полагаю, что особое внимание было уделено участию профсоюзных организаций в реализации национальных проектов, о которых я уже сегодня упоминал. Еще не раз повторю, что они построены вокруг человека. Потому что в сегодняшнем, бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, и те или иные природные ресурсы, а человек и его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью", - заявил Путин.
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Он добавил, что главной целью как национальных проектов, так и во многом профсоюзов является повышение уровня благосостояния россиян, обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения, поддержка семьи и снижение уровня бедности. -0-
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