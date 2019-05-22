Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T15:07Z
https://ria.ru/20190522/1554804031.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155297/05/1552970574_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4d59617a75e4328be20296924064ca33.jpg
РИА Новости

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Вчера, 15:07
12115
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДушевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Душевая кабина в туалетной комнате нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
"В рамках работы над вагоном-2019, по аналогии с тем купейным вагоном, который был представлен на Рижском вокзале, мы делаем аналогичный плацкартный вагон. Все, что касается общих зон – сервисные, душевые, информационное поле, - все будет реализовано по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах", - сообщил Лошманов в среду в кулуарах конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.
"Все, абсолютно", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в новых плацкартах, как и в вагонах купе, зона для пассажиров с микроволновкой и холодильником. "Сервисные зоны, которые были в купейном вагоне, будут реализованы относительно самого плацкартного вагона, также будут оборудованы все USB-розетками, дополнительными светильниками, столик будет", - перечислил Лошманов.
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне, первый рейс которого пройдет по маршруту Ростов-на-Дону - Москва
18 марта, 15:46
Поезд с первым обновленным плацкартом отправили из Ростова-на-Дону в Москву
Холдинг РЖД заказывал модернизацию плацкартного вагона у другого предприятия. Первые такие модернизированные плацкарты уже курсируют на сети. В частности, в них на полках у каждого пассажира были шторы, которые можно закрывать по всей длине. "Там (в новом плацкарте ТМХ - ред.) есть возможность установки штор. У нас это решение тоже было в разработке. Если ФПК захочет установить шторы, такая опция предусмотрена", - приоткрыл еще одну опцию нового плацкарта замглавы ТМХ.
По его словам, строительство вагона уже идет, буквально на днях новый плацкарт отправят на сертификационные испытания, и ТМХ поставит его уже в октябре 2019 года. Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.
Электропоезд Ласточка прибывает на Ленинградский вокзал города Москвы. 4 февраля 2019
13 марта, 11:46
РЖД оборудуют "умной" системой информирования 68 российских вокзалов
3740118
РЖДРоссияЭкономика
Рекомендуем
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
РИА
Новости
Проводница в модернизированном плацкартном вагоне
Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Крым становится популярным у иностранных туристов, в том числе из США
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
В Кремле американский ультиматум Турции по С-400 назвали непозволительным
Режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Тигровая акула и ее необычный обед
Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
Механизм омоложения
Российские генетики доказали, что "программа старения" существует
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент РФ Владимир Путин
Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Трассу "Таврида" в Крыму обеспечат связью 3G
15:26Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов
15:25Мэр Владивостока оговорился и отправил выпускников "в последний путь"
15:23Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
15:20Маковецкий рассказал, когда почувствовал гордость за российский театр
15:15СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице
15:14Путин назвал лауреатов госнаград непобедимой командой
15:13Замгенпрокурора Сыдорука уволили из органов
15:08Глава "новой церкви" Украины собирает "синод"
15:05Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
15:02Зеленский впервые после выборов появился в рубашке с закатанными рукавами
15:02В Минобороны рассказали о потерях сирийских боевиков в боях за Кафр-Нбуду
14:59В Литве приняли резолюцию о противодействии возвращению России в ПАСЕ
14:59Защита датчанина из орловской общины "Свидетелей Иеговы"* пожалуется в ЕСПЧ
14:56Российские ученые создали светящийся белок с уникальными свойствами
14:55Скотланд-Ярд проверит подозрительный предмет в правительственном здании
14:54В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
14:53Юнкер назвал несистемные партии в странах ЕС "глупыми националистами"
14:51Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
14:50В Свердловской области загорелись шесть домов
Лента новостейМолния