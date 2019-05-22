РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

"В рамках работы над вагоном-2019, по аналогии с тем купейным вагоном, который был представлен на Рижском вокзале, мы делаем аналогичный плацкартный вагон. Все, что касается общих зон – сервисные, душевые, информационное поле, - все будет реализовано по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах", - сообщил Лошманов в среду в кулуарах конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

"Все, абсолютно", - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в новых плацкартах, как и в вагонах купе, зона для пассажиров с микроволновкой и холодильником. "Сервисные зоны, которые были в купейном вагоне, будут реализованы относительно самого плацкартного вагона, также будут оборудованы все USB-розетками, дополнительными светильниками, столик будет", - перечислил Лошманов.

Холдинг РЖД заказывал модернизацию плацкартного вагона у другого предприятия. Первые такие модернизированные плацкарты уже курсируют на сети. В частности, в них на полках у каждого пассажира были шторы, которые можно закрывать по всей длине. "Там (в новом плацкарте ТМХ - ред.) есть возможность установки штор. У нас это решение тоже было в разработке. Если ФПК захочет установить шторы, такая опция предусмотрена", - приоткрыл еще одну опцию нового плацкарта замглавы ТМХ.