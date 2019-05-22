Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский производитель "Трансмашхолдинг" разрабатывает для холдинга РЖД совершенно новый концепт плацкарта с перегородками-трансформерами, новыми зонами для хранения багажа, специальными местами для обуви, дополнительными столиками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга Александр Лошманов.

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Плацкарт с аналогичными новшествами ТМХ уже строит и в октябре 2019 года передаст его ФПК. Однако производитель готовит концепт и совершенно нового плацкарта.

"Работа над новой концепцией плацкартного вагона сейчас ведётся. Выбрано несколько основных концепций "Федеральной пассажирской компанией", и мы уже готовим макеты новых этих решений... Там запланированы новые перегородки, индивидуальные пространства, новые зоны хранения багажа, специальные места для хранения обуви, дополнительные столики", - сообщил Лошманов в среду в кулуарах конференции "Пассажирский рельсовый транспорт России: курс на развитие", организованной РБК.

Всех деталей замглавы ТМХ раскрывать не стал, но, отметил, что там интересная концепция.

"Перегородка будет трансформируемой, если кто-то едет вдвоём, то можно будет перегородку задвинуть. При этом сохраним и стандартные зоны плацкарта, потому что есть требования по безопасности. Это будет персонализированное пространство для каждого пассажира. Мы его рассматриваем вместе с нашим заказчиком в первую очередь, как ночной экспресс", - лишь добавил он.