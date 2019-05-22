В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Госдуме готовы проработать вопрос о возможности введения ответственности за изготовление сувенирных денег, которые по внешнему виду и другим признакам схожи с настоящими банкнотами, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила в среду журналистам, что ЦБ обсуждает возможность введения ответственности за изготовление банкнотоподобных изделий, которые визуально имитируют настоящие банкноты. При этом регулятор, по ее словам, не против сувенирной продукции, которая может быть меньшего или большего размера, чем настоящие банкноты.

"Я положительно отношусь и поддерживаю такое предложение. Думаю, что мы это сейчас проработаем", - заявил РИА Новости Аксаков. "Зачастую граждане, а иногда и не граждане тоже, не могут отличить подобные имитации от настоящих банкнот. Поэтому мы сейчас запросили статистику жалоб по таким вопросам, чтобы потом принять решение", - добавил он.