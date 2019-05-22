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РИА Новости

В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Госдуме готовы проработать вопрос о возможности введения ответственности за изготовление сувенирных денег, которые по внешнему виду и другим признакам схожи с настоящими банкнотами, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы Анатолий Аксаков.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила в среду журналистам, что ЦБ обсуждает возможность введения ответственности за изготовление банкнотоподобных изделий, которые визуально имитируют настоящие банкноты. При этом регулятор, по ее словам, не против сувенирной продукции, которая может быть меньшего или большего размера, чем настоящие банкноты.
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"Я положительно отношусь и поддерживаю такое предложение. Думаю, что мы это сейчас проработаем", - заявил РИА Новости Аксаков. "Зачастую граждане, а иногда и не граждане тоже, не могут отличить подобные имитации от настоящих банкнот. Поэтому мы сейчас запросили статистику жалоб по таким вопросам, чтобы потом принять решение", - добавил он.
Депутат допускает, что следует установить запрет на выпуск продукции типа "банка приколов", которые по размеру и другим каким-то признакам совпадают с настоящими деньгами. "При этом должна быть установлена и ответственность за изготовление и использование таких "приколов", потому что это делается в мошеннических целях", - пояснил Аксаков.
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Госдума РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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