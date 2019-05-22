Камчатские депутаты предложили поправки в закон о гарантиях северянам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Камчатского края направили в Госдуму РФ законодательную инициативу в интересах получающих пенсию по потере кормильца северян, которые не имеют льгот при оплате проезда к месту отдыха, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого парламента

"Депутаты предлагают восстановить справедливость и гарантировать оплату проезда к месту отдыха северянам, получающим пенсию по потере кормильца. В Камчатском крае таких неработающих пенсионеров, получающих пенсию по потере кормильца, – 128 человек. А в целом, в случае принятия этой поправки, льготой по оплате проезда будут наделены свыше 70 тысяч пенсионеров в северных регионах РФ", - сказал он.

Представитель пресс-службы отметил, что разработать поправки в федеральный закон "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, и приравненным к ним местностях" председатель Законодательного собрания Валерий Раенко поручил комитету по социальной политике в ответ на обращения пенсионеров.

На сессии Заксобрания под руководством первого зампредседателя краевого парламента Андрея Копылова депутаты единогласно проголосовали и направили законодательную инициативу в Федеральное Собрание, сообщил собеседник агентства.

Он привел слова Копылова о том, что "тем, кто получает пенсии по старости или инвалидности, положена компенсация проезда к месту отдыха и обратно раз в два года, а тем, кто получает пенсию по потере кормильца, – нет; поэтому необходимо устранить несправедливость".