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РИА Новости
Камчатский край

Камчатские депутаты предложили поправки в закон о гарантиях северянам

15:04
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Камчатского края направили в Госдуму РФ законодательную инициативу в интересах получающих пенсию по потере кормильца северян, которые не имеют льгот при оплате проезда к месту отдыха, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого парламента
"Депутаты предлагают восстановить справедливость и гарантировать оплату проезда к месту отдыха северянам, получающим пенсию по потере кормильца. В Камчатском крае таких неработающих пенсионеров, получающих пенсию по потере кормильца, – 128 человек. А в целом, в случае принятия этой поправки, льготой по оплате проезда будут наделены свыше 70 тысяч пенсионеров в северных регионах РФ", - сказал он.
Представитель пресс-службы отметил, что разработать поправки в федеральный закон "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера, и приравненным к ним местностях" председатель Законодательного собрания Валерий Раенко поручил комитету по социальной политике в ответ на обращения пенсионеров.
На сессии Заксобрания под руководством первого зампредседателя краевого парламента Андрея Копылова депутаты единогласно проголосовали и направили законодательную инициативу в Федеральное Собрание, сообщил собеседник агентства.
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Он привел слова Копылова о том, что "тем, кто получает пенсии по старости или инвалидности, положена компенсация проезда к месту отдыха и обратно раз в два года, а тем, кто получает пенсию по потере кормильца, – нет; поэтому необходимо устранить несправедливость".
Во время работы над поправками камчатские депутаты направили обращения в 23 субъекта РФ с просьбой предоставить информацию о ситуации на их территории. По словам председателя комитета по социальной политике Татьяны Ткаченко, проблема оказалась актуальна для многих регионов
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