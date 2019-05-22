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РИА Новости

Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

14:59
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с получателями мегагрантов на проведение научных исследований и с молодыми учеными в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с получателями мегагрантов на проведение научных исследований и с молодыми учеными в Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал самоуправством позицию руководителей предприятий, которые мешают созданию профсоюзов, отметив, что это нужно пресекать, привлекая в том числе органы прокуратуры.
"Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятия просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют иногда, и такое тоже бывает, созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, а это ни что иное, как самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе, с участием прокуратуры, надзорных органов, нужно пресекать подобные вещи. Добавлю здесь, что, как правило, такое положение дел складывается в тех регионах, где формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должное внимание сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры просто подстраиваются под сложившийся порядок", - сказал Путин на съезде ФНПР.
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