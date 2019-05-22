Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством

"Разумеется, бывает и так, что собственники или администрация предприятия просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже препятствуют иногда, и такое тоже бывает, созданию и деятельности профсоюзных организаций. Такое самоуправство, а это ни что иное, как самоуправство, произвол, безусловно, недопустимы. В том числе, с участием прокуратуры, надзорных органов, нужно пресекать подобные вещи. Добавлю здесь, что, как правило, такое положение дел складывается в тех регионах, где формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должное внимание сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры просто подстраиваются под сложившийся порядок", - сказал Путин на съезде ФНПР.