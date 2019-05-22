Зеленский пожаловался на президентское кресло

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
На кадрах, в частности, запечатлен его кабинет. Впервые сев за стол, за которым ранее сидел его предшественник Петр Порошенко, Зеленский раскритиковал рабочее место.
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"Неудобно", — сказал он.
Соратники Зеленского встретили эту фразу аплодисментами.
"Чего вы хлопаете? <…> Я вот смотрю и думаю: когда мы переезжаем?" — спросил президент.
Ранее Зеленский заявлял, что не хотел бы работать в здании президентской администрации и собирается переехать в более "открытое" место.