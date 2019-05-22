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РИА Новости

Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*

14:52
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© AFP 2019 / dpa / Stefan PuchnerНемецкие полицейские
Немецкие полицейские
© AFP 2019 / dpa / Stefan Puchner
Немецкие полицейские. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 мая – РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе, распространенном в среду ведомством.
"Обвиняемая подозревается в поддержке ИГ* по четырем эпизодам", - говорится в сообщении.
По информации следствия, гражданка ФРГ поддерживала отношения с проживающим в Сирии возможным боевиком ИГ. С середины 2016 года он занимался подготовкой теракта в Германии, атака должна была произойти на массовом мероприятии. С этой целью в страну должны быть прибыть исполнители теракта на основании заключения брака с "сестрами по вере".
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Обвиняемая приобрела по поддельным документам сим-карту для мобильного телефона, в сентябре 2016 года завела страницы в соцсетях на данный номер телефона и передала его своему подельнику, аккаунты использовались для конспиративной связи с организаторами и исполнителями запланированного теракта. Также обвиняемая сообщила террористу, что готова вступить в брак с одним из боевиков с целью его переезда в ФРГ. В этой связи два человека в ноябре 2016 года безуспешно попытались выехать из Сирии в Германию.
Обвиняемая была задержана 11 декабря 2018 года, с этого момента она содержится в предварительном заключении.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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