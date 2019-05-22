Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*

БЕРЛИН, 22 мая – РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в пресс-релизе, распространенном в среду ведомством.

"Обвиняемая подозревается в поддержке ИГ* по четырем эпизодам", - говорится в сообщении.

По информации следствия, гражданка ФРГ поддерживала отношения с проживающим в Сирии возможным боевиком ИГ. С середины 2016 года он занимался подготовкой теракта в Германии, атака должна была произойти на массовом мероприятии. С этой целью в страну должны быть прибыть исполнители теракта на основании заключения брака с "сестрами по вере".

Обвиняемая приобрела по поддельным документам сим-карту для мобильного телефона, в сентябре 2016 года завела страницы в соцсетях на данный номер телефона и передала его своему подельнику, аккаунты использовались для конспиративной связи с организаторами и исполнителями запланированного теракта. Также обвиняемая сообщила террористу, что готова вступить в брак с одним из боевиков с целью его переезда в ФРГ. В этой связи два человека в ноябре 2016 года безуспешно попытались выехать из Сирии в Германию.

Обвиняемая была задержана 11 декабря 2018 года, с этого момента она содержится в предварительном заключении.