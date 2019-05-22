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РИА Новости

Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул

14:51
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© Marcus DrymonТигровая акула и ее необычный обед
Тигровая акула и ее необычный обед
© Marcus Drymon
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Певчие птицы оказались основой рациона для молодых тигровых акул, систематически поедающих ослабевших и умерших пернатых, упавших на поверхность океана во время штормов или длительных перелетов на зимовку. Об этом пишут океанологи в журнале Ecology.
"Мы давно знали, что взрослые акулы, живущие у берегов Гавайев, периодически ловят птенцов альбатросов, которые еще только учатся летать. В данном случае, они, однако, питались не морскими, а сухопутными пернатыми, пролетавшими над Мексиканским заливом в сезон миграций. Они, вероятно, становятся легкой добычей для акул", — рассказывает Кевин Фельдхейм (Kevin Feldheim) из Музея естественной истории Филда в Чикаго(США).
Акулы принадлежат к числу одних из самых долгоживущих рыб и просто позвоночных животных на Земле. К примеру, гренландские акулы Somniosus microcephalus в среднем живут около двух или трех сотен лет, а некоторые особи могут дожить до возраста в 500 лет, что делает их самыми долгоживущими существами на планете.
Помимо рекордов долгожительства, акулы к тому же относятся к числу самых активных и быстрых подводных хищников. К примеру, мако (Isurus oxyrinchus) могут плыть с "крейсерской" скоростью в 74 километра в час и разгоняться до 110 километров в час в тот момент, когда они видят добычу.
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Знаменитые тигровые акулы (Galeocerdo cuvier), как рассказывает Фельдхейм, считаются своеобразными "санитарами океана" – они бороздят его просторы и поедают фактически любой вид добычи, в том числе ракообразных, китов, дельфинов, падаль и даже различный пластиковый мусор и прочие несъедобные отходы.
Численность этих рыб резко сократилась в прошлом столетии из-за хищнической охоты на их плавники, из-за чего ученые сейчас активно наблюдают за популяциями тигровых акул и пытаются защитить их от негативного влияния человека.
Девять лет назад Фельдхейм и его коллеги проводили своеобразную перепись среди популяций Galeocerdo cuvier, живущих в Атлантике и в Мексиканском заливе у южных берегов США. Ученые вылавливали хищниц, изучали их состояние здоровья, диету и отпускали на волю.
Во время одного из такого осмотров океанологи натолкнулись на молодую акулу, чей желудок содержал совершенно нетипичный для нее обед – перья и кости некой птицы, явно не похожей на альбатросов, чаек, пеликанов и других морских пернатых.
Кости и останки жертвы акулы были почти полностью переварены, и для ее идентификации экологам пришлось использовать методы генетики. Оказалось, что молодая рыба поймала и съела пересмешника (Toxostoma rufum), певчую птицу, живущую на востоке США и мигрирующую на юг во время зимы.
Подобная необычная находка удивила и заинтересовала ученых, и в последующие восемь лет они начали систематически изучать диету акул и искать следы других сухопутных птиц в их желудках. К их большому удивлению, молодые особи Galeocerdo cuvier лакомились певчими птицами необычно часто – их кости присутствовали в пищеводах трети акул, что особенно было характерно для осени и весны.
Эта закономерность натолкнула ученых на мысль, что тигровые акулы поедают птиц не во время случайных встреч с ними, а поджидая их в тех точках, через которые проходят их маршруты миграции в Южную и Центральную Америку. Они проверили эту гипотезу, сопоставив частоту появления костей птиц в желудках Galeocerdo cuvier с тем, когда и как пернатые мигрировали на юг.
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Как оказалось, кости птиц действительно начинали появляться в желудках акул именно в те времена, когда через те же точки, которые изучали океанологи, начинали пролетать пересмешники и другие пернатые обитатели США.
Многие птицы не долетают до южных стран из-за штормов или нехватки сил. Этим, по всей видимости, пользуются молодые акулы, переключающиеся с медуз и мелкой рыбы на очень питательный и беззащитный источник калорий, помогающий им быстрее расти, заключают ученые.
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